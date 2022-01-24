В Крыму прокомментировали отставку главкома ВМС Германии

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям, председатель крымской немецкой национально-культурной автономии Юрий Гемпель назвал грязной политической игрой отставку главы ВМС ФРГ вице-адмирала Кай-Ахима Шенбаха, заявившего, что полуостров никогда не вернется в состав Украины. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы имеем дело с грязной политической игрой. Уверен, что Шенбах уволен в угоду политике США. В ФРГ все прекрасно понимают относительно Крыма, но настолько зависят от американцев, что вынуждены принимать столь заведомо ошибочные решения. Как бы там ни было, но такими поступками не скрыть правду о российском Крыме. Она всем очевидна», — заявил Гемпель.

Он отметил, что кабмин ФРГ, открестившись от слов Шенбаха, проявил свою политическую слабость и беспринципность.

Ранее главнокомандующий военно-морских сил Германии, вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах был вынужден уйти в отставку после того как заявил, что Крым никогда не вернется к Украине.

Газета Spiegel сообщила, что высказывания Шенбаха вызвали недовольство в министерстве обороны и министерстве иностранных дел Германии. Согласно информации издания, глава министерства обороны Кристина Ламбрехт «в срочном порядке» поговорила по видео с генеральным инспектором вооруженных сил ФРГ Эберхардом Цорном и консультантом по связям с общественностью, чтобы обсудить слова вице-адмирала.