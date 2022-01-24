Российский посол прокомментировал скандальные слова вице-адмирала Шенбаха по Крыму

Посол России в Германии Сергей Нечаев прокомментировал вызвавшие в Германии скандал слова вице-адмирала Кая-Ахима Шенбаха о том, что Крым никогда не вернется к Украине. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мне трудно судить, почему эти совершенно очевидные вещи вызвали такую бурю эмоций. Далек от мысли, что в Германии становится проблематичным выражать свою точку зрения, даже сугубо личную», — сказал дипломат.

Нечаев подчеркнул, что Россия с уважением относится к другим государствам, но такого же отношения требует и к себе. По его словам, странно, если такая позиция по-прежнему кого-то удивляет.

«Что касается Крыма, то он никуда не «ушел», а вернулся домой, в Россию. Его жители сделали осознанный выбор, отвергнув антироссийский вектор развития Украины, навязанный вооруженным государственным переворотом 2014 года и продолжаемый нынешним руководством страны», — подчеркнул российский посол.

Он отметил, что киевские власти пытаются вытеснить из Украины «все русское»: русский язык, культуру, образование, общую историю.

«Тех, кто смеет думать иначе, о закрытии оппозиционных телеканалов и СМИ. Об этом в Германии почему-то предпочитают не говорить», — подытожил Нечаев.

Ранее главнокомандующий военно-морских сил Германии, вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах был вынужден уйти в отставку после того как заявил, что Крым никогда не вернется к Украине.

Газета Spiegel сообщила, что высказывания Шенбаха вызвали недовольство в министерстве обороны и министерстве иностранных дел Германии. Согласно информации издания, глава министерства обороны Кристина Ламбрехт «в срочном порядке» поговорила по видео с генеральным инспектором вооруженных сил ФРГ Эберхардом Цорном и консультантом по связям с общественностью, чтобы обсудить слова вице-адмирала.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.