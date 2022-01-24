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Зеленский созвал заседание Совета нацбезопасности и обороны

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Johanna Geron/Pool/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский созвал представителей Совета национальной безопасности и обороны на заседание, которое состоится сегодня в 17:00 (18:00 мск). Об этом сообщает Telegram-канал издания «Страна.UA».

Отмечается, что СНБО Украины на сегодняшнем заседании обсудит обеспечение нацбезопасности от внутренних и внешних угроз, а также экономику, энергетику и коронавирус.

Около 19.30 мск состоится брифинг по итогам встречи.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) решил ввести санкции против компаний, которые имели отношение к строительству Крымского моста.

По его словам, санкции вводятся против компаний, которые непосредственно принимали участие в строительстве данного объекта. Данилов уточнил, что речь идет не только о российских компаниях, но и о зарубежных. При этом он не указал конкретные названия.

Совет также принял решение ввести санкции в отношении лиц, осуществлявших в Крыму «неправомерное судопроизводство в отношении граждан нашего [украинского] государства», сообщил Данилов.

Полный список будет обнародован после подписания президентом Украины Владимиром Зеленским указа о введении соответствующего решения СНБО об ограничениях в действие.

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