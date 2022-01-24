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Социологи выяснили, какая партия лидирует на Украине

Партия Порошенко «Европейская солидарность» в рейтинге опередила «Слугу народа»

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Партия бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» опередила в рейтинге политических сил президентскую «Слугу народа» более чем на 5%, заручившись поддержкой в 18,9%. Об этом свидетельствуют данные соцопроса, опубликованные Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Если бы выборы в Верховную раду проходили в ближайшее воскресенье, то 18,9% среди определившихся с выбором избирателей отдали бы свой голос за «Европейскую солидарность», за «Слугу народа» — 13,7%. При этом в КМИС подчеркнули, что партия Порошенко статистически значительно превышает поддержку других политических организаций.

Партию Юлии Тимошенко «Батькивщина» выразили готовность поддержать на выборах 13,7% избирателей, за партию «Оппозиционная платформа — За жизнь» проголосовали бы 11,6%. 5-процентный барьер также преодолели бы анонсированная бывшим спикером Верховной рады Дмитрием Разумковым организация «Разумная политика» (7,6%), партии «Сила и честь» (7,4%) и «Наши» (5,5%).

Опрос проводили методом телефонного интервью в период с 20 по 21 января среди 1 205 респондентов.

В декабре в рейтинге электоральных предпочтений партия «Слуга народа» также уступила фракции экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность». Последнюю поддержали 13,7% среди всех респондентов и 19,8% среди тех, кто собирается голосовать и определился со своим выбором, а партию Зеленского — 12,7% среди всех респондентов и 18,4% среди определившихся с выбором.

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