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Глава МИД Дании предупредил Россию о введении «невиданных ранее санкций»

Глава МИД Дании: ЕС введет против РФ «невиданные ранее санкции» при ее «вторжении» на Украину

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Страны Европейского союза могут ввести в отношении России широкомасштабные санкции в случае ее «вторжения» на Украину. Об этом заявил министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод, передает РИА «Новости».

«Нет сомнений в том, что мы готовы решительно отреагировать всеобъемлющими санкциями, невиданными ранее санкциями, если Россия снова вторгнется на Украину», — сказал дипломат перед началом заседания глав МИД Евросоюза в Брюсселе.

По его словам, речь идет о всеобъемлющих политических и экономических санкциях, и они будут более жесткими по сравнению с введенными в 2014 году ограничениями.

Ранее госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заявил, что ЕС должен быть готов ввести санкции против России «в любой момент» в случае эскалации конфликта на границе Украины.

Накануне глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил, что Евросоюз работает над пакетом санкций против России в случае эскалации ситуации на Украине.

По его словам, санкции коснутся экономики и финансов. Также он не исключил отключение России от системы SWIFT. При этом министр выступил против санкций в отношении «Северного потока — 2» из-за ситуации на Украине.

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Санкции против России
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