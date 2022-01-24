Армянские СМИ назвали вероятных кандидатов в президенты страны

Кандидатами на пост президента Армении могут стать руководитель партии «Просвещенная Армения» Эдмон Марукян и действующий глава МИД Армении Арарат Мирзоян, сообщает газета «168 часов».

Сам Марукян заявил газете, что будет говорить об участии в выборах, «когда придет время, а пока не может отреагировать».

Марукян был оппозиционным депутатом парламента Армении. В 2017–2019 годы он входил в депутатский блок «Елк» вместе с действующим премьер-министром республики Николом Пашиняном. По итогам внеочередных выборов в парламент прошлого года его партия не прошла в законодательный орган.

Президент Армении Армен Саркисян объявил о своей отставке накануне. По его словам, он «не имеет необходимых инструментов, чтобы в нынешний сложный для страны и нации период повлиять на коренные процессы внутренней и внешней политики».

При этом позже в парламенте Армении отметили, что президент может передумать по поводу отставки.