Кадыров объявил террористами члена СПЧ и журналистку «Новой газеты»

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал террористами члена Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Игоря Каляпина и журналистку «Новой газеты» Елену Милашину. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Как полагает Кадыров, эти люди зарабатывают на теме республики.

Глава республики утверждает, что журналистка и член СПЧ разрабатывают сценарии и «нашептывают на ухо своим персонажам тексты и поведение», чтобы опорочить Чеченскую республику и ее жителей.

«Террористами для меня являются и Каляпин с Милашиной, которые зарабатывают на теме Чеченской Республики и чеченцев, разрабатывая сценарии и нашептывая на ухо своим персонажам тексты и поведение. Если есть в России закон и правоохранительные органы, то обращаюсь к ним: задержите этих пособников террористов», — написал Кадыров.

Ранее Кадыров прокомментировал обвинения экс-судьи Верховного суда республики Сайди Янгулбаева в похищении его супруги из Нижнего Новгорода силовиками.

Глава республики заявил о связи его семьи с террористами.