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Семья президента Буркина-Фасо покинула страну

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Reuters

Семья президента Буркина-Фасо Роша Марка Каборе покинула страну после вышедшей в СМИ информации о военном мятеже. Об этом сообщает портал LSI Africa.

В ночь на 24 января в районе резиденции главы государства в столице Уагадугу была слышна стрельба. Над территорией кружили вертолеты.

Затем местные СМИ опубликовали данные о бунте военных и попытках захвата резиденции Каборе.

Официальных данных о произошедшем нет, в генштабе сообщения о попытке переворота не подтвердили.

Накануне сообщалось, что военные Буркина-Фасо требуют отставки президента государства, который находится под охраной жандармерии.

Ранее сообщалось, что в Мали освободили колумбийскую монахиню, проведшую четыре года в плену у боевиков. Согласно заявлению, женщину выпустили на свободу в субботу, 9 октября 2021 года.

Она была похищена 7 февраля 2017 года недалеко от границы Мали с Буркина-Фасо. Летом 2018 года Нарваес появилась на видео, которое опубликовала террористическая организация «Группа поддержки ислама и мусульман». Вместе с ней на видео была запечатлена другая заложница, правозащитница Софи Петронен из Франции, похищенная экстремистами в Мали в конце 2016 года, которую французские власти также освободили из плена ранее.

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