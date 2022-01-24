В Раде «потеряли» половину Украины

Депутат Рады от пропрезидентской партии «Слуга народа» Николай Тищенко «потерял» половину Украины, поздравляя соотечественников с Днем соборности. Об этом сообщает издание «Главред».

Парламентарий в своем Facebook поздравил сограждан и пожелал единства Украины «от Киева до Закарпатья».

«Мы единое, сильное и независимое государство! От Киева до Закарпатья», — написал он в соцсети.

Киев расположен к центру от севера страны, а Закарпатье – на западе государства.

Таким образом, политик «лишил» Украину 13 областей, находящихся к востоку от столицы.

Позднее Тищенко удалил свой пост.

«Мы единая, сильная и независимая держава. Продолжаем сшивать Украину вместе», — написал он в новом поздравлении.

День соборности Украины является государственным праздником, который отмечается ежегодно 22 января, в день провозглашения в 1919 году Акта воссоединения Украинской народной республики (УНР) и Западно-Украинской народной республики (ЗУНР) в единое украинское государство, просуществовавшее менее полугода.