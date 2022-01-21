Швейцария готова принять саммит России и США

Президент Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что его страна всегда готова принять саммит России и США для обеспечения мира и безопасности. Об этом сообщает ТАСС.

«Швейцария всегда готова принимать у себя диалог между этими державами, чтобы содействовать решениям, которые нацелены на мир и безопасность в мире», — заявил президент Швейцарии.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил новых контактов между российским и американским лидерами после получения Россией письменного ответа США на предложения о гарантиях безопасности. Он отметил, что президенты сами принимают решения о своих контактах и после того, как ситуация с ответом от США прояснится, станет понятно, когда президенту Владимиру Путину «подключаться к диалогу».

20 января президент США Байден заявил, что считает возможным проведение нового саммита с Путиным.

17 декабря 2021 года МИД РФ опубликовал проекты гарантий безопасности со стороны США и НАТО. В документе, в частности, стороны обязуются ликвидировать всю имеющуюся инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории, проявлять сдержанность в военном планировании и не предпринимать действия, затрагивающие безопасность друг друга.