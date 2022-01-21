Опубликовано меню думской столовой

В соцсетях появилась фотография меню столовой Государственной думы. Об этом сообщает Telegram-канал «Будни депутата».

Меню датировано 20 января текущего года. Согласно прейскуранту, суп-пюре из птицы с гренками обходится депутатам в 75 рублей. На 15 рублей дороже стоит оливье, а за рубленый шницель из говядины придется заплатить 140 рублей.

Овощи, объединенные в разделе «витаминный стол», стоят не дороже 35 рублей. Цена гарниров — печеный картофель, отварные рис и капуста брокколи — не превышает 100 рублей. Такой же потолок стоимости у «Сладких блюд и напитков».

Ранее Госдума приняла закон, освобождающий от НДС предприятия общественного питания с выручкой до 2 млрд руб. в год. Сделать это предложил президент России Владимир Путин в ходе выступления на ПМЭФ, прошедшем в начале июня 2021 года.

До этого в Минфине сообщили, что прорабатывают предложения по корректировке налогового режима для общепита.