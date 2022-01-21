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Документ о признании ЛНР и ДНР получит оценку Госдумы

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Проект обращения палаты к президенту России Владимиру Путину о необходимости признать самопровозглашенные республики Донбасса рассмотрит комитет Госдумы по СНГ. Об этом заявил РИА «Новости» глава комитета Леонид Калашников (КПРФ).

«В соответствии с поручением (спикера ГД Вячеслава) Володина, которое пришло в Совет Думы на обращение (о признании), он его отправил ко мне в комитет. Будем прорабатывать. Сейчас комитет, а потом на пленарку (для обсуждения проекта обращения президенту)», — сказал депутат.

Кроме того, по его словам, проект пройдет оценку правового управления Госдумы и министерства иностранных дел России.

Говоря о возможном участии представителей самопровозглашенных республик к дискуссии, Калашников отметил, что комитет «будем думать» об этом.

19 января депутаты от КПРФ во главе с ее лидером Геннадием Зюгановым внесли в Госдуму проект обращения палаты к президенту России Владимиру Путину о необходимости признать самопровозглашенные республики Донбасса — Донецкую и Луганскую народные республики. Во фракции сочли необходимым предложить главе государства рассмотреть вопрос о скорейшем проведении переговоров с руководством ДНР и ЛНР для того, чтобы создать правовые основы межгосударственных отношений, которые бы обеспечили регулирование всех аспектов сотрудничества, в том числе в вопросах безопасности.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал избегать шагов, которые могут спровоцировать эскалацию, комментируя инициативу о признании самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

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