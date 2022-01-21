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Лавров прокомментировал документы Госдепа о «дезинформации» России

Лавров заявил, что документы Госдепа о «дезинформации» России «не выдерживают критики»

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал опубликованный Госдепом США документ о том, как Москва якобы проводит «дезинформационную кампанию» для оправдания вторжения на Украину. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Конечно, бумаги, которые госдепартамент специально готовил к сегодняшней встрече, читать невозможно. У нас есть специальное подразделение, которое возглавляет официальный представитель министерства, они обязаны все это изучать, и реакция уже последовала. Я не думаю, что следует дополнительно комментировать», — сказал Лавров.

По его словам, можно открыть наугад любую страницу документа и понять, что он «не выдерживает никакой критики».

Накануне Государственный департамент США опубликовал примеры приписываемой России «дезинформации», а также доклад, посвященный роли российского телеканала RT и агентства Sputnik в «дезинформации и пропаганде».

В публикации отмечается, что Москва «создает и распространяет дезинформацию, пытаясь запутать и ошеломить людей относительно реальных действий России на Украине, в Грузии и других странах Европы». При этом RT и Sputnik якобы «играют решающую роль в том, как Россия использует дезинформацию для продвижения своей внешней политики».

Отдельно Госдеп прокомментировал заявления о том, что Запад подталкивает Украину к конфликту, назвав их «вымыслом». К примеру, Госдепартамент считает «вымыслом» информацию о том, что Украина является агрессором в отношениях с Россией. «Фактом» американское внешнеполитическое ведомство называет «ложные обвинения жертвы» со стороны Москвы.

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