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В Кремле отреагировали на предложение Госдумы признать независимость ЛНР и ДНР

Песков призвал авторов инициативы о признании ЛНР и ДНР не пытаться заработать политические очки

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложение депутатов Государственной думы признать независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

«Я не буду говорить об актуальности этого вопроса. И по-прежнему не будем комментировать инициативу. Здесь хотелось бы отметить, что сейчас, когда ситуация настолько напряженная и настолько чувствительная, очень важно избежать шагов, которые спровоцируют усиление этой напряженности. Очень важно осознавать ответственность. Очень важно для тех, кто является авторами этой инициативы. Не (нужно - прим.) пытаться заработать политические очки на такой тонкой и хрупкой материи», — сказал представитель Кремля.

На вопрос, как обеспечить безопасность, он предложил дождаться реакции на этот вопрос со стороны парламентариев.

Ранее в Госдуме анонсировали консультации с главами фракций парламента по внесенному депутатами проекту обращения к президенту России Владимиру Путину о признании Луганской и Донецкой народных республик.

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