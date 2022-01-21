В Кремле отреагировали на предложение Госдумы признать независимость ЛНР и ДНР

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложение депутатов Государственной думы признать независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

«Я не буду говорить об актуальности этого вопроса. И по-прежнему не будем комментировать инициативу. Здесь хотелось бы отметить, что сейчас, когда ситуация настолько напряженная и настолько чувствительная, очень важно избежать шагов, которые спровоцируют усиление этой напряженности. Очень важно осознавать ответственность. Очень важно для тех, кто является авторами этой инициативы. Не (нужно - прим.) пытаться заработать политические очки на такой тонкой и хрупкой материи», — сказал представитель Кремля.

На вопрос, как обеспечить безопасность, он предложил дождаться реакции на этот вопрос со стороны парламентариев.

Ранее в Госдуме анонсировали консультации с главами фракций парламента по внесенному депутатами проекту обращения к президенту России Владимиру Путину о признании Луганской и Донецкой народных республик.