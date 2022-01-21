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Захарова показала, как украсят стол во время переговоров Лаврова и Блинкена

Захарова: стол переговоров Лаврова и Блинкена в Женеве украсят сиренью и орхидеей

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Стол во время переговоров между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Энтони Блинкеном будет украшен цветочной композицией из сирени и орхидей. Об этом в своем Telegram-канале рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Завтра в Женеве состоятся переговоры Сергея Лаврова и Энтони Блинкена. Все готово. Предвижу вопросы про цветы на столе — сирень и орхидея», — написала она.

20 января российская делегация, которую возглавляет Лавров, прибыли в Женеву, где на 21 января запланирована его встреча с Блинкеном. Ожидается, что основным вопросом в ходе встречи станет обсуждения проекта договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности.

Ранее глава российской делегации на переговорах в Вене Константин Гаврилов выразил надежду на то, что главы внешнеполитических ведомств России и США смогут достичь успехов в ходе переговоров по вопросам гарантий безопасности.

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