Эрдоган заявил, что Турция предлагает организовать личную встречу Путина и Зеленского

Президент Турции Тайип Эрдоган подтвердил стремление Анкары провести на своей территории встречу президента России Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Атмосфера войны, это психологическое состояние, которое расстраивает нас, так как мы являемся страной, имеющей хорошие отношения с обеими государствами. Наша надежда состоит в том, чтобы устроить встречу уважаемых Путина и Зеленского, обеспечить ее с глазу на глаз, лицом к лицу», — заявил Эрдоган.

Он подчеркнул, что «придает большое значение как визиту Путина в Турцию, так и (своему) будущему визиту на Украину». При этом он не уточнил, когда может состояться следующий визит российского президента в республику.

Ранее стало известно, что Турция планирует организовать переговоры между Россией и Украиной по минским соглашениям. Его планируется провести в Стамбуле.

«Переговоры по минским соглашениям должны состоятся в Стамбуле. В них должны поучаствовать те же игроки, что и раньше: Россия, Украина, представители от Донбасса и ОБСЕ. Дата проведения переговоров пока не определена. Встречи в рамках переговорного процесса должны стать частыми и регулярными», — рассказал источник в МИД Турции.