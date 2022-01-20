В Крыму рассказали о последствиях возможных новых санкций для США

Глава комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель рассказал о последствиях новых санкций для США, которые они могут ввести в отношении России. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, надежд на благоразумие Вашингтона во взаимоотношениях с Москвой «остается все меньше».

«Если они решатся ввести новые санкции, то сильно рискуют. У России друзей больше, чем американские власти привыкли думать», — сказал депутат.

Он также заявил, США прикрываются «политическими карликами», а за РФ стоят крепкие партнерские отношения с Китаем и Индией.

«От ранее объявленных санкций Россия стала крепче, а в случае введения новых – станет непобедимой», — считает парламентарий.

Ранее американский конгрессмен Джим Бэнкс представил новый законопроект санкций против России. В названии документа указано, что он разработан «для введения санкций в отношении Российской Федерации и в других целях». Проект поддержали 38 конгрессменов. Текст законопроекта пока не обнародован.

По данным газеты Washington Post, документ получил название «Акт о привлечении к ответственности (президента России Владимира — «Газета.Ru») Путина».

Проектом предлагается ввести ограничительные меры в отношении российских чиновников, силовиков и бизнесменов.