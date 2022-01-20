Турция планирует организовать переговоры между Россией и Украиной по минским соглашениям, которое должно состояться в Стамбуле. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в Министерстве иностранных дел Турции.

«Переговоры по минским соглашениям состоятся в Стамбуле. В них будут принимать участие те же игроки, что и ранее: Россия, Украина, представители от Донбасса и ОБСЕ. Дата проведения переговоров пока не определена. Встречи в рамках переговорного процесса будут частыми и регулярными», — рассказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что Турция с самого начала заняла четкую позицию в украинском кризисе. По словам источника, она заключается в необходимости шагов, которые были бы направлены на снижение напряженности и предупреждение вооруженного конфликта, а также в дальнейшем поддержании и укреплении диалога.

В публикации отмечается, что дата переговоров в Стамбуле пока не определена.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил Владимира Путина и Владимира Зеленского в Турцию, чтобы политики смогли там «разобраться в своих проблемах». В ближайшие несколько недель турецкий лидер также сам посетит Украину для встречи с Зеленским. Турция не первый раз предлагает помощь в урегулировании украинского кризиса, но Москва относится к этому прохладно. По мнению экспертов, Эрдоган пытается поднять свой международный имидж и хочет сотрудничать сразу с обеими сторонами конфликта.