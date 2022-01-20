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Ведущий Fox News: миру больше не интересны заявления Байдена

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Global Look Press

Ведущий Fox News Такер Карлсон резко высказался о выступлении американского президента Джо Байдена на пресс-конференции по случаю годовщины его президентства. Среди прочего, Карлсон назвал мероприятие «ужасным» и «стыдным» для всей страны.

«Никто больше не слушает Джо Байдена. Он слаб, он не вызывает уважения. Миру уже все равно, что он говорит», — заявил журналист.

Телеведущий также обрушился на политика с критикой из-за его высказываний о потенциальном конфликте между Россией и Украиной.

«В какой-то момент Байден посвятил нас в свои мысли о бывшем работодателе своего сына — маленькой коррумпированной нации под названием Украина. Судя по всему, восточная граница Украины с Россией — в отличие, скажем, от нашей южной границы с Мексикой — это созданная Богом священная граница, которую необходимо защищать любой ценой, вплоть до жизни американцев. Почему? У Джо Байдена не нашлось ответа», — сказал Карлсон.

В ходе пресс-конференции Байден пообещал, что локдаунов из-за коронавирусов в стране больше не предвидится. Также глава государства отметил, что школы закрывать не планируется, так как страна располагает всеми инструментами для борьбы с коронавирусом.

Байден также напомнил, что в Штатах есть вакцины, бустерные дозы, маски, тесты, лекарства «для того, чтобы спасти жизни, сохранить бизнес и не закрывать школы».

Помимо этого, политик заявил, что украинский кризис может непреднамеренно перерасти в войну.

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