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В Австрии обвинили Россию в эскалации конфликта с Западом

Глава МИД Австрии Шалленберг: Россия «раскручивает спираль» напряженности с Западом

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Lisi Niesner/Reuters

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг обвинил Россию в росте напряженности в отношениях с Западом, передает ТАСС.

По его мнению, РФ проводит военные учения с Белоруссией, «угрожает разместить войска» в Венесуэле и на Кубе, а также якобы совершает кибератаки против Украины, что содействует эскалации конфликта с Западом.

Шаленберг предложил России «убрать руки от Украины» и «удалиться из Приднестровья, Донбасса, Крыма, Осетии, Абхазии». Он пригрозил России «мощными последствиями в случае «агрессии против Украины».

«Цена будет большой. Экономически и политически», — уточнил он.

Несмотря на действия России, указал глава австрийского МИДа, в Европе заинтересованы в стабильных с ней отношениях.

Ранее постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что нагнетание ситуации вокруг якобы готовящегося вторжения России на Украину является попыткой Запада сохранить тему в международной повестке.

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