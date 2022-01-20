Зюганов объяснил причину обращения КПРФ о признании ЛНР и ДНР

Глава КПРФ Геннадий Зюганов в разговоре с журналистами отметил, что признание самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик обезопасит граждан, которые там живут, сообщает РИА «Новости».

«Это будет исключительный шаг по обеспечению граждан, проживающих в этих республиках <...> Решение позволит нам всем вздохнуть облегченно и не смотреть, как там терпят унижения граждане, в том числе и россияне», — сказал политик.

Ранее депутаты от КПРФ во главе с ее лидером Геннадием Зюгановым внесли в Госдуму проект обращения палаты к президенту России Владимиру Путину о необходимости признать самопровозглашенные республики Донбасса.

Впоследствии пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не считает возможным комментировать инициативу до результатов голосования в Госдуме.

В свою очередь первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий посчитал предложение КПРФ о признании независимости самопровозглашенных республик поспешным.