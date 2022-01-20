Песков назвал позитивным фактом готовность США обсуждать неразмещение оружия на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Вашингтон свидетельствует о готовности обсуждать с РФ тему Украины в части российских предложений по гарантиям безопасности. Об этом представитель Кремля сообщил в ходе брифинга.

По словам Пескова, данная готовность американской стороны не касается принципиальных для Москвы вопросов, в том числе, вступления Украины в Североатлантический альянс.

Внимание Пескова обратили на слова президента США Джо Байдена о готовности обсуждать неразмещение вооружений на Украине.

«Действительно сигнализируется определенная готовность обсуждать некоторые вопросы, связанные с этой ситуацией со стороны Вашингтона, со стороны НАТО и так далее, что, наверное, относится к позитивной стороне», - сказал представитель российского главы государства.

Он отметил, что подобная готовность не распространяется на ряд принципиальных для Москвы вопросов.

Ранее глава Белого дома Байден назвал последствия российского нападения на Украину и предложил диалог.

Также 46-й президент США оценил перспективы вступления Украины в НАТО.