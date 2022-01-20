Байден считает возможным новый саммит с Путиным

Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме заявил, что считает возможным проведение очередного саммита с российским лидером Владимиром Путиным.

По словам Байдена, в ходе прошлых контактов с Путиным они обсуждали возможность проведения еще одной встречи, если в этом возникнет необходимость.

30 декабря состоялись переговоры Путина и Байдена. Президент США в разговоре с Путиным упомянул о возможных «масштабных санкциях», тот в ответ предупредил, что это было бы крупной ошибкой, которая может привести к полному разрыву отношений. При этом стороны договорились продолжить переговоры после Нового года.

До этого президенты общались 7 декабря по закрытой линии, уделив особое внимание украинскому кризису. Как отметили в Белом доме, президент США пригрозил своему российскому коллеге жестким ответом в случае военной эскалации на Украине. В Кремле заявили, что российский лидер потребовал от главы Белого дома не перекладывать всю ответственность на Москву, а также дать гарантии нерасширения НАТО на Восток.