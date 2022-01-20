Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт статьи #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
«Ференцварош» проиграл свой первый матч под руководством Черчесова 02:32
Байден пообещал, что в США не будет локдаунов 02:32
Минобороны Украины призвало Запад ввести «превентивные» санкции против РФ 02:31
Байден заявил, что война на Украине может начаться непреднамеренно 02:26
В «Спартаке» рассказали о возможном переходе нового футболиста 02:02
Байден рассказал о последствиях запрета российским банкам использовать доллар 01:59
Байден пригрозил Путину санкциями, которых тот «никогда не видел» 01:52
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Брентфорд» в матче АПЛ 01:48
В Роспотребнадзоре указали на особую опасность «омикрона»... 01:47
Байден убежден, что Путин не хочет войны 01:29

Байден считает возможным новый саммит с Путиным

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Reuters/РИА «Новости»

Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме заявил, что считает возможным проведение очередного саммита с российским лидером Владимиром Путиным.

По словам Байдена, в ходе прошлых контактов с Путиным они обсуждали возможность проведения еще одной встречи, если в этом возникнет необходимость.

30 декабря состоялись переговоры Путина и Байдена. Президент США в разговоре с Путиным упомянул о возможных «масштабных санкциях», тот в ответ предупредил, что это было бы крупной ошибкой, которая может привести к полному разрыву отношений. При этом стороны договорились продолжить переговоры после Нового года.

До этого президенты общались 7 декабря по закрытой линии, уделив особое внимание украинскому кризису. Как отметили в Белом доме, президент США пригрозил своему российскому коллеге жестким ответом в случае военной эскалации на Украине. В Кремле заявили, что российский лидер потребовал от главы Белого дома не перекладывать всю ответственность на Москву, а также дать гарантии нерасширения НАТО на Восток.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть