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Журналисты бойкотировали пресс-конференцию Макрона

Журналисты ушли с пресс-конференции Макрона, когда им запретили задавать вопросы

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Gonzalo Fuentes/AP

Пресс-конференция президента Франции Эммануэля Макрона прошла без журналистов, которые ушли в знак протеста против запрета задавать вопросы. Об этом сообщает издание FranceInfo.

«Пресс-конференция, которая должна была состояться после (выступления Макрона в Европарламенте), трансформировалась в заявление без вопросов. В знак протеста европейские журналисты покинули зал до ее начала», — рассказал корреспондент издания.

Журналист французского телеканала CNews Лоик Синьор написал в Twitter, что представители СМИ несколько часов ждали появления Макрона, чтобы задать ему вопросы.

Речь французского лидера была посвящена приоритетам, которые ставит перед собой Франция, которая до с 1 января по 30 июня председательствует в Совете Евросоюза.

Макрон в свою очередь заявил, что уже комментировал председательство Франции в декабре прошлого года.

Выступая в Европарламенте Макрон заявил среди прочего о необходимости диалога между Брюсселем и Москвой.

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