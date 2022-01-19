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Немецкий депутат Хенке заявил, что сближение России и Германии неизбежно

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Член партии Альтернатива для Германии Сергей Хенке оценил перспективу отношений России и Германии на фоне конфронтации Москвы и Запада. Об этом сообщает РИА «Новости».

«С одной стороны, Германия зависит от США в плане безопасности и всегда хотела укреплять свои позиции на Западе. С другой стороны, она сильно зависит от России. Поэтому взаимное сближение неизбежно», — заявил депутат.

Ранее в Bloomberg писали о том, что тесные экономические и культурные связи между Германией и Россией стали препятствием на пути США в борьбе с Россией. Авторы статьи отмечают, что пока американское руководство ищет способы удержать Россию от «вторжения» на территорию Украины, Германия все больше отстраняется от того, чтобы противостоять Москве.

Агентство со ссылкой на источники сообщает, что в администрации США все чаще говорят о «проблеме Германии». По мнению журналистов, ситуация с немецкой стороной все больше напоминают события 1980-х годов, когда канцлер ФРГ Гельмут Коль не захотел поддерживать американского президента Рональда Рейгана в попытках бороться с СССР. Так, в 1982 году Соединенные Штаты ввели эмбарго на поставку в Советский союз нефтегазового оборудования, производимого филиалами американских компаний за рубежом.

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