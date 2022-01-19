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Зеленский заявил, что еще не время скупать гречку и спички

Зеленский заявил, что Украина не хочет войны, но должна всегда быть к ней готова

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Johanna Geron/Pool/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook выложил видеообращение к нации, где призвал украинцев не паниковать из-за конфронтации с Россией.

По его словам, в последнее время все СМИ говорят о возможном вторжении России на Украину, которое может начаться в любой момент, и о том, что украинская армия не готова к возможной агрессии.

«Все это объединяет один логичный вопрос: а в чем собственно новость? Разве это не является реальностью уже восемь лет, разве вторжение не началось в 2014 году? Разве угроза войны появилась только сейчас? Война идет уже восьмой год, сейчас не время паниковать, нагнетать ситуацию, скупать гречку и спички» — говорит Зеленский.

Президент заявил, что Украина не хочет войны, но должна быть всегда к ней готова.

В последние месяцы на Западе и Украине, в частности, стали звучать заявления о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину. Так, 14 января помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Россия может придумать повод для «нападения» на Украину.

В свою очередь в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению на Украину, напротив, указывая на возможную подготовку силовой операции в Донбассе со стороны Киева.

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