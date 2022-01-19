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США и НАТО не ответили на предложения России по гарантиям безопасности

Песков: Россия еще не получила ответа США и НАТО на предложения по гарантиям безопасности

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ еще не получила письменного ответа от Соединенных Штатов и партнеров по Североатлантическому альянсу на предложения Москвы по гарантиям безопасности.

По словам представителя Кремля, РФ считает важными будущие переговоры главы МИД Сергея Лаврова с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Их встреча запланирована в Женеве.

«Пока письменного ответа мы не получили на поставленные вопросы. Надеемся, что мы получим на днях», — рассказал Песков.

Переговоры с участием Лаврова и Блинкена состоятся в Швейцарии уже 21 января.

«Конечно же, в свете состоявшихся переговоров и процесса формулирования ответов со стороны США и НАТО такие контакты, которые состоятся в пятницу, чрезвычайно важны», — обратил внимание пресс-секретарь российского главы государства.

Песков подчеркнул, что повестка будущих переговоров является абсолютно понятной.

Ранее Лавров заявил, что Москва ожидает «постатейного» ответа США по российским предложениям о гарантиях безопасности.

3 января текущего года лидеры России, Китая, США, Великобритании и Франции опубликовали совместное заявление о «недопущении войны между государствами, обладающими ядерным оружием, и снижение стратегических рисков».

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Отношения России и США
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