США и НАТО не ответили на предложения России по гарантиям безопасности

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ еще не получила письменного ответа от Соединенных Штатов и партнеров по Североатлантическому альянсу на предложения Москвы по гарантиям безопасности.

По словам представителя Кремля, РФ считает важными будущие переговоры главы МИД Сергея Лаврова с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Их встреча запланирована в Женеве.

«Пока письменного ответа мы не получили на поставленные вопросы. Надеемся, что мы получим на днях», — рассказал Песков.

Переговоры с участием Лаврова и Блинкена состоятся в Швейцарии уже 21 января.

«Конечно же, в свете состоявшихся переговоров и процесса формулирования ответов со стороны США и НАТО такие контакты, которые состоятся в пятницу, чрезвычайно важны», — обратил внимание пресс-секретарь российского главы государства.

Песков подчеркнул, что повестка будущих переговоров является абсолютно понятной.

Ранее Лавров заявил, что Москва ожидает «постатейного» ответа США по российским предложениям о гарантиях безопасности.

3 января текущего года лидеры России, Китая, США, Великобритании и Франции опубликовали совместное заявление о «недопущении войны между государствами, обладающими ядерным оружием, и снижение стратегических рисков».