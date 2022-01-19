В Кремле еще не обсуждалась кандидатура нового посла в Кабо-Верде

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что новые кандидаты на должность посла в Кабо-Верде вместо Натальи Поклонской еще не согласовывались.

«Нет, насколько я знаю пока какие-то кандидаты не согласовывались. А почему — это ее личные обстоятельства», — сказал он, отвечая на вопрос корреспондента «Газеты.Ru».

Как стало сегодня известно, назначенная ранее послом России в Кабо-Верде Наталья Поклонская не планирует вступать в должность из-за «личных обстоятельств».

О назначении Натальи Поклонской чрезвычайным и полномочным послом в Кабо-Верде стало известно 13 октября. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

25 ноября дипломат объяснила, что остается в России, так как министерство иностранных дел «еще проводит необходимые процедуры».