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Захарова ответила на заявления Белого дома о готовящей эвакуации посольства РФ из Украины

Захарова назвала провокацией сообщения о подготовке эвакуации посольства России из Украины

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

В Москве посчитали провокацией заявления Белого дома Соединенных Штатов о якобы будущей эвакуации российского посольства из Украины. Об этом в эфире «Соловьев Live» заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«У меня вопрос, какое дело [пресс-секретарю Белого дома Джен] Псаки и американской стороне до того, что происходит с посольствами других стран? Это первый вопрос», — сообщила Захарова.

По словам представителя ведомства, подобные утверждения со стороны Вашингтона можно назвать как «провокативное поведение».

«Третий момент, мы теперь понимаем, что все, что было сделано, то есть эти источники Службы безопасности Украины (СБУ), американская газета без подключения московских корреспондентов, и Белый дом — это одна связка», — подчеркнула Захарова

В свою очередь официальный представитель Министерства иностранных дел призвала США прекратить тиражировать спекуляции о якобы готовящейся агрессии в отношении Украины.

«С российской стороны прозвучало требование прекратить тиражировать, производить спекуляции относительно некой готовящейся российской агрессии», — сказала Захарова.

До этого издание New York Times со ссылкой на высокопоставленного работника СБУ сообщило, что РФ намерено эвакуировать дипломатов из Украины. В МИД России заявили, что посольство РФ в Киеве работает в штатном режиме.

Также в Кремле ответили на вопрос об «эвакуации» российских дипломатов из Киева.

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