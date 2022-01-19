Путина и Зеленского пригласили в Анкару

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского на переговоры, сообщает газета Sabah со ссылкой на официального представителя турецкого лидера Ибрагима Калына.

«Турция готова выступить в любой роли для снижения напряженности между РФ и Украиной. Президент Эрдоган проводит переговоры как с президентом РФ Владимиром Путиным, так и с президентом Украины Владимиром Зеленским. На самом деле, он даже пригласил их обоих приехать в Турцию, если они хотят встретиться и разобраться в своих проблемах и разногласиях», — заявил Калын.

По словам пресс-секретаря Эрдогана, турецкий президент в ближайшие несколько недель планирует посетить Украину и провести переговоры с Владимиром Зеленским.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал возможность «вторжения» России на Украину нереалистичной.