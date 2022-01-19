Посольство РФ отреагировало на заявление главы МИД Канады о погибших солдатах Украины

Посольство РФ в Оттаве выразило недоумение на фоне заявления главы МИД Канады Мелани Жоли о якобы развернутой войне между Украиной и Россией. Об этом сообщается на сайте посольства России в Канаде.

Как утверждала Жоли, из военного конфликта на «восточном фронте» погибли «тысячи украинских солдат».

«С крайним недоумением восприняли сообщение в Твиттер-аккаунте главы МИД Канады Мелани Жоли от 18 января о том, что «почти 4,5 тыс. украинских солдат погибли в войне с Россией на восточном фронте», — уточнила российская дипломатическая миссия.

В ведомстве считают, такие формулировки со стороны канадского кабинета является искажением действительности. Также подобные слова не способствуют усилиям по стабилизации обстановки и возобновлению урегулирования внутриукраинского конфликта в соответствии с Минскими соглашениями.

При этом посольство России обратило внимание, что погибшие украинские солдаты были участниками военной карательной операции Киева. Военные действия при этом велись против своих же граждан на востоке страны, уточнили в ведомстве.

В дипмиссии заключили, что единственная возможность мирно разрешить конфликт — это возврат Киева к диалогу с представителями Луганска и Донецка.

Ранее Украина попросила у Канады военную помощь.