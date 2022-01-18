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Лукашенко заявил, что новые президенты в Белоруссии уже «практически видны»

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Президент Белоруссии рассказал о новой конституции и будущих президентских выборах в республике. Видео выступления белорусского президента опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».

Лукашенко заявил, что будущие президенты Белоруссии уже «практически видны», и отметил, что народ с середины 1990-х годов изменился и не станет выбирать главой государства случайного человека.

«Одно дело – говорливые президенты, а другое – за ними что-то стоит, какой-то опыт. Общество другое. Думать о том, что изберут случайного (президента), как когда-то в середине 90-х, – этого уже не будет. Будут люди уже избирать осознанно», — пояснил глава Белоруссии.

По его словам, новая конституция нужна республике для того, чтобы к власти пришли «нормальные» люди.

Ранее был опубликован проект изменений и дополнений в конституцию Белоруссии. Проект предусматривает, что Всебелорусское собрание станет высшим представительным органом государства, оно сможет вводить чрезвычайное или военное положение в случае бездействия президента, а также принимать решение, разрешать ли главе государства отправлять военных за пределы Белоруссии.

Кроме того, в документе указано, что один человек не может быть президентом более двух сроков, а сместить главу государства с должности в случае нарушения им конституции или совершения госизмены сможет Всебелорусское собрание.

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