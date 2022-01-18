Лавров и Блинкен могут встретиться в Европе в ближайшее время

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что глава ведомства Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен могут встретиться в Европе в ближайшее время. Об этом она сообщила в эфире телеканала «Россия-1».

«Могу действительно подтвердить, что такая встреча между главами внешнеполитических ведомств РФ и США сейчас находится в стадии активной проработки», — сказала она.

Ранее Лавров провел телефонный разговор с Блинкеном, сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства. В МИД РФ уточнили, что разговор состоялся по инициативе американской стороны.

В ходе разговора Лавров выделил принципиальные моменты в переданных ранее проектах двустороннего договора с США и соглашения с НАТО, в которых фиксируются юридические гарантии обеспечения безопасности, отметили в МИД РФ.

Помимо этого, министр призвал Блинкена не тиражировать «спекуляции о якобы готовящейся «российской агрессии», а заставить власти в Киеве выполнить в полном объеме минские соглашения».

В начале января прошла серия встреч между Россией, США и НАТО. Обсуждения касались гарантий безопасности, которые предложила Москва. 9–10 января они обсуждались в Женеве на встречах с США, 12 января — в ходе заседания Совета Россия — НАТО, а 13 января — на площадке ОБСЕ.