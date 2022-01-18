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Лавров и Блинкен провели телефонный разговор по инициативе США

МИД РФ: Лавров призвал Блинкена не тиражировать спекуляции о готовящейся «агрессии» России

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном, сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

В МИД РФ уточнили, что разговор состоялся по инициативе американской стороны.

«Продолжен обмен мнениями с учетом итогов переговоров межведомственных делегаций России и США в Женеве 10 января, а также дискуссий по линии НАТО (Брюссель, 12 января) и в ОБСЕ (Вена, 13 января)», — говорится в сообщении МИД РФ.

В ходе разговора Лавров выделил принципиальные моменты в переданных ранее проектах двустороннего договора с США и соглашения с НАТО, в которых фиксируются юридические гарантии обеспечения безопасности, отметили в МИД РФ.

Помимо этого, министр призвал Блинкена не тиражировать «спекуляции о якобы готовящейся «российской агрессии», а заставить власти в Киеве выполнить в полном объеме минские соглашения».

В начале января прошла серия встреч между Россией, США и НАТО. Обсуждения касались гарантий безопасности, которые предложила Москва. 9–10 января они обсуждались в Женеве на встречах с США, 12 января — в ходе заседания Совета Россия — НАТО, а 13 января — на площадке ОБСЕ.

Ранее посол Франции в России и представитель страны в руководящих органах ЕС Пьер Леви заявил о том, что Москва и Брюссель должны продолжить диалог по вопросу безопасности в Европе.

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