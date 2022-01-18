ФРГ не дала Великобритании поставить оружие Киеву через свое небо

Германия не разрешила Великобритании использовать свое воздушное пространство для поставки противотанковых систем Украине, пишет UK Defence Journal. По информации портала, в результате военно-транспортным самолетам C-17 пришлось облететь территорию ФРГ через Данию, а затем пересечь Польшу для прилета в Киев.

Официально со стороны Берлина не поступало заявлений о блокировке своего воздушного пространства для военных самолетов Великобритании. Однако 17 января глава МИД ФРГ Анналена Бербок в рамках своего визита в Киев в очередной раз подтвердила, что Германия выступает против поставок оружия Украине, настаивая на решении всех спорных вопросов путем дипломатии.

Визит немецкого министра совпал с отправкой вооружений Киеву со стороны Лондона, где это решение объяснили «все более угрожающим» поведением России. Речь идет о предполагаемом скоплении российских войск около украинских границ, а также планов Москвы по «вторжению» в соседнюю страну, о чем на Западе продолжают говорить с осени прошлого года.

Ранее сообщалось, что на Украине захотели «гораздо» больше оружия.