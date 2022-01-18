Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В Госдуме поддержали законопроект о пожизненном сроке для педофилов 13:58
Автора инсталляции в виде фекалий на Марсовом поле отпустили из полиции 13:57
Риелторы рассказали, сможет ли Монеточка заработать на продаже квартиры после... 13:57
В Костроме арестовали подозреваемого в домогательствах к несовершеннолетним... 13:55
Боррель испугался вхождения ЛДНР в состав России 13:53
Росстат раскрыл зарплаты чиновников в пандемийном 2020 году 13:50
Песков заявил, что Путин обсуждал с Лукашенко протесты в Казахстане 13:48
На Сахалине коммунальщики повредили 23 автомобиля во время уборки снега 13:48
Кинокритик объяснила, почему «Сваты» не станут полнометражкой 13:47
В бундестаге рассказали о возможности давления на Россию... 13:46

ФРГ не дала Великобритании поставить оружие Киеву через свое небо

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
geoallison/Instagram

Германия не разрешила Великобритании использовать свое воздушное пространство для поставки противотанковых систем Украине, пишет UK Defence Journal. По информации портала, в результате военно-транспортным самолетам C-17 пришлось облететь территорию ФРГ через Данию, а затем пересечь Польшу для прилета в Киев.

Официально со стороны Берлина не поступало заявлений о блокировке своего воздушного пространства для военных самолетов Великобритании. Однако 17 января глава МИД ФРГ Анналена Бербок в рамках своего визита в Киев в очередной раз подтвердила, что Германия выступает против поставок оружия Украине, настаивая на решении всех спорных вопросов путем дипломатии.

Визит немецкого министра совпал с отправкой вооружений Киеву со стороны Лондона, где это решение объяснили «все более угрожающим» поведением России. Речь идет о предполагаемом скоплении российских войск около украинских границ, а также планов Москвы по «вторжению» в соседнюю страну, о чем на Западе продолжают говорить с осени прошлого года.

Ранее сообщалось, что на Украине захотели «гораздо» больше оружия.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть