В Кремле прокомментировали участие ЕС в переговорах Россия — США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос участия ЕС в переговорах России и США по безопасности не является принципиальным, главное — получить ответ.

«Насколько ЕС хочет быть отдельным участником этих консультаций — это вопрос, который можно рассматривать, он не является принципиальным. Нам главное — получить ответ [по результатам переговоров о гарантиях безопасности]», — сказал представитель Кремля на брифинге с журналистами.

Песков напомнил, что Россия в ходе консультаций по безопасности прежде всего ставила вопросы перед США.

«В ЕС сами должны разобраться между собой и американцами по формату диалога с Россией по гарантиям безопасности», — отметил пресс-секретарь президента.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что, если переговоры России и США на тему безопасности продолжатся, Европа должна принять в них участие, а европейскую структуру безопасности нужно пересматривать.

Заседание Совета Россия — НАТО прошло 12 января в штаб-квартире альянса в Брюсселе и продлилось около четырех часов. Это первая за 2,5 года встреча совета, инициированная российской стороной, и организованная в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и Соединенными Штатами, прошедших 9–10 января в Женеве.