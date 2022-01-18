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В Кремле прокомментировали участие ЕС в переговорах Россия — США

Песков: В ЕС сами должны разобраться по формату диалога с Россией по гарантиям безопасности

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос участия ЕС в переговорах России и США по безопасности не является принципиальным, главное — получить ответ.

«Насколько ЕС хочет быть отдельным участником этих консультаций — это вопрос, который можно рассматривать, он не является принципиальным. Нам главное — получить ответ [по результатам переговоров о гарантиях безопасности]», — сказал представитель Кремля на брифинге с журналистами.

Песков напомнил, что Россия в ходе консультаций по безопасности прежде всего ставила вопросы перед США.

«В ЕС сами должны разобраться между собой и американцами по формату диалога с Россией по гарантиям безопасности», — отметил пресс-секретарь президента.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что, если переговоры России и США на тему безопасности продолжатся, Европа должна принять в них участие, а европейскую структуру безопасности нужно пересматривать.

Заседание Совета Россия — НАТО прошло 12 января в штаб-квартире альянса в Брюсселе и продлилось около четырех часов. Это первая за 2,5 года встреча совета, инициированная российской стороной, и организованная в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и Соединенными Штатами, прошедших 9–10 января в Женеве.

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Отношения России и США
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