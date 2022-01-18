Bloomberg предупредил Запад об угрозе союза России и Китая

Растущее содружество России и Китая вызывает тревогу на Западе, пишет в своей статье для Bloomberg бывший главнокомандующий сил НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис. По его словам, Москва и Пекин занимают одни и те же позиции в отношении противостояния демократическому западному миру.

По мнению Ставридиса, укрепление российско-китайского сотрудничества, в особенности в военной сфере, может оказать серьезное влияние на множество ключевых вопросов международной повестки дня — от Тайваня и Украины до прав человека и распространения ядерного оружия КНДР или Ирана.

«Когда две авторитарные сверхдержавы сближаются, Запад должен ответить коллективно — начать стоит с выступления единым фронтом на фоне растущей угрозы Украине со стороны России», — отметил адмирал.

С точки зрения Ставридиса, США должны взять курс на сплочение глобальных демократий перед российско-китайской угрозой, сделав одним из ключевых элементов этой политики подтягивание Индии в сторону Запада, а также пойти на создание новых организаций свободной торговли.

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