Зеленский рассказал, что может стать «поводом» для эскалации в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с двухпартийной делегацией сенаторов США допустил создание Россией повода для эскалации напряженности, сообщается на сайте администрации украинского лидера.

«Глава государства обратил внимание на то, что Россия продолжает проводить активную кампанию по паспортизации населения на временно оккупированных территориях, стремясь создать повод для эскалации под видом «защиты российских граждан», — отметили в пресс-службе Зеленского.

Также он заявил о необходимости разработки «превентивного пакета санкций» против России для «противодействия агрессии» со стороны Москвы.

До этого Зеленский обсудил украинскую проблематику с главой МИД Германии Анналеной Бербок. Стороны выразили надежду на то, что в скором времени удастся организовать саммит в «нормандском формате»

Как ранее сообщил телеканал CNN, на прошлой неделе директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс посетил Украину, где встретился с Владимиром Зеленским.