Суд по избранию меры пресечения Порошенко по делу о госизмене отложили до 19 января

Суд по избранию меры пресечения бывшему президенту Украины Петру Порошенко по делу о госизмене перенесли на 19 января, судья провел в совещательной комнате около пяти часов, сообщает «24 канал».

Печерский райсуд Киева рассматривал ходатайство прокуратуры об избрании Порошенко меры пресечения по делу о госизмене. Обвинение попросило суд заключить под стражу бывшего президента Украины Петра Порошенко с возможностью внесения залога.

Следователи инкриминируют Порошенко государственную измену и участие в организации схемы по вывозу угля с Донбасса на Украину на общую сумму около 1,5 млрд гривен (4 млрд рублей). По версии следователей, бывший президент Украины действовал в сговоре с российским руководством и самопровозглашенными республиками Донбасса, организовав схему вместе с лидером партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком. Порошенко может грозить до 15 лет лишения свободы.

Сам Порошенко считает обвинения против него политически мотивированными. В интервью изданию «Украинская правда» он заявил, что действующий глава государства Владимир Зеленский — неадекватный человек, который представляет собой опасность для страны.