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Глава дипломатии ЕС Боррель не считает нападение на Украину наиболее вероятным сценарием

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Russian Foreign Ministry/Reuters

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в ходе выступления в комиссии Европарламента по иностранным делам заявил, что не считает гипотетическое нападение на Украину вероятным развитием событий, сообщает ТАСС.

Политик также призвал Россию предпринять шаги для «деэскалации ситуации» вокруг Украины.

«Не может быть безопасности Европы без безопасности Украины», — сказал он.

В последние месяцы на Западе и Украине, в частности, стали звучать заявления о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину. Так, 14 января помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Россия может придумать повод для «нападения» на Украину.

В свою очередь в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению на Украину, напротив, указывая на возможную подготовку силовой операции в Донбассе со стороны Киева.

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