Премьер Эстонии рассказала о «российской ловушке» для стран НАТО

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что Россия «расставила ловушку» странам НАТО своими предложениями по гарантиям безопасности. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы не должны попадаться в расставленную Россией ловушку, которая задумана для того, чтобы разрушить прежнюю архитектуру безопасности в Европе и заставить союзников пойти на уступки. Это вымогательство», — рассказала Каллас.

Она отметила, что военная угроза России в адрес Украины нарастает, и есть признаки того, что нужно быть готовыми «к расширению агрессии России на Украине».

Ранее Каллас заявила, что страны Прибалтики начали переговоры с Североатлантическим альянсом о размещении в Эстонии, Латвии и Литве дополнительных батальонов НАТО.

Каллас подтвердила, что подобные переговоры действительно проводятся. По ее словам, государства видят в увеличении контингента альянса сдерживающий фактор из-за «российской угрозы».

Подразделения НАТО разместили в Литве, Латвии, Эстонии и Польше после того, как Крым вошел в состав РФ в 2014 году.

Подробности увеличения присутствия дополнительных батальонов НАТО в Прибалтике не приводятся.