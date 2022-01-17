Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В «Аталанте» отреагировали на новость о том, что Миранчук уйдет... 21:42
Украина получит новое оружие 21:39
В США не исключили никаких мер в отношении России в случае ее вторжения... 21:39
Канцелярия Печерского суда Киева опровергла информацию о том, что судье стало плохо 21:39
Волочкова ответила порноактрисе Берковой, вызвавшей ее на бой 21:27
В России утвержден перечень противопоказаний к вакцинации от COVID-19 21:12
Хачанов об инциденте с Джоковичем: я тоже не хотел вакцинироваться 21:12
Профайл Порошенко исчез из перечня разыскиваемых МВД Украины лиц 21:09
Молдавия попросила «Газпром» помочь в урегулировании газового кризиса 21:09
Ученые выяснили, как мозг во сне реагирует на чужие голоса 21:05

Премьер Эстонии рассказала о «российской ловушке» для стран НАТО

Премьер Эстонии Каллас: Россия своими предложениями «расставила ловушку» странам НАТО

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Kenzo Tribouillard/AP

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что Россия «расставила ловушку» странам НАТО своими предложениями по гарантиям безопасности. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы не должны попадаться в расставленную Россией ловушку, которая задумана для того, чтобы разрушить прежнюю архитектуру безопасности в Европе и заставить союзников пойти на уступки. Это вымогательство», — рассказала Каллас.

Она отметила, что военная угроза России в адрес Украины нарастает, и есть признаки того, что нужно быть готовыми «к расширению агрессии России на Украине».

Ранее Каллас заявила, что страны Прибалтики начали переговоры с Североатлантическим альянсом о размещении в Эстонии, Латвии и Литве дополнительных батальонов НАТО.

Каллас подтвердила, что подобные переговоры действительно проводятся. По ее словам, государства видят в увеличении контингента альянса сдерживающий фактор из-за «российской угрозы».

Подразделения НАТО разместили в Литве, Латвии, Эстонии и Польше после того, как Крым вошел в состав РФ в 2014 году.

Подробности увеличения присутствия дополнительных батальонов НАТО в Прибалтике не приводятся.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть