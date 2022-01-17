Порошенко назвал Зеленского неадекватным человеком, который опасен для Украины

Бывший президент Украины Петр Порошенко в интервью изданию «Украинская правда» заявил, что действующий глава государства Владимир Зеленский — неадекватный человек, который представляет собой опасность для страны.

«Я подумаю, оставлять ли вам это в интервью или нет, но Зеленский — человек неадекватный. И это опасно для страны. Подчеркиваю, речь не идет о том, что опасен для Порошенко», — сказал он.

По его словам, решение о подозрении в государственной измене было эмоциональным решением властей, которое «тяжело понять». Порошенко добавил, что его никто не хотел подписывать, так как это «самоубийство».

Порошенко в понедельник, 17 января, прибыл на Украину из Польши. В ходе прохождения контроля в аэропорту Киева на паспортном контроле у Порошенко забрали паспорт и не отдавали его, в результате чего начался конфликт. После этого появились следователи ГБР и началась давка. Позже ему вернули документ.

Печерский райсуд Киева рассматривает ходатайство прокуратуры об избрании Порошенко меры пресечения по делу о госизмене. Обвинение попросило суд заключить под стражу бывшего президента Украины Петра Порошенко с возможностью внесения залога.