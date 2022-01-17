Дагестанский чиновник попался на подделке наследственных документов на землю

В Дагестане чиновника заподозрили в мошенничестве с документами на наследственное право на землю, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе Следственного комитета.

По версии следствия, глава Шамильского района еще в 2013 году зарегистрировал в собственность земельный участок в селе Хебда, предоставив в местный Росреестр поддельные документы — кадастровый паспорт и выписку из похозяйственной книги, в которой было указано о пожизненном наследуемом праве на участок.

Как утверждают следователи, он обманным путем зарегистрировал в свою собственность участок площадью 1,3 тыс. кв. м. Рыночная стоимость этого участка составляет 274 тыс. руб.

В отношении чиновника возбудили два уголовных дела — о мошенничестве в крупном размере и о подделке официального документа.

Ранее сообщалось, что экс-чиновника ФСО обвинили в получении взятки в 20 млн руб.