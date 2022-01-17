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Лавров заявил, что Украина находится под управлением США

Глава МИД РФ Лавров: для Украины нет плана «Б», есть только Минские соглашения

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Украина находится под внешним влиянием США. Об этом дипломат сказал по итогам переговоров с коллегой из Хорватии Горданом Грлич-Радманом, передает РИА «Новости».

По его словам, Вашингтон вполне способен заставить киевские власти наконец выполнить минские договоренности.

«Для украинского режима никакого плана «б» быть не может, есть только Минские соглашения, которые, как подчеркнул в своем вступительном слове господин министр, Киев обязан досконально выполнить», — подчеркнул глава МИД РФ.

Ранее сообщалось, что киевские власти считают целесообразным проведение встречи (может быть, и в формате видеоконференции) глав Украины, России и США. Они уже направили свое предложение Москве и Вашингтону — американские политики выразили «глубокий интерес». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Также стало известно, что проводятся обсуждения организации встречи политсоветников стран «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия, Франция).

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