Facebook восстановил доступ к странице делегации РФ на переговорах в Вене по безопасности

Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что Facebook после трех дней блокировки восстановил доступ к странице делегации РФ. Об этом сообщает ТАСС.

«Блокировка длилась три дня. Надеемся, что в будущем такие глупые выходки со стороны Facebook не повторятся», — рассказал дипломат.

По его словам, в разблокировке «помогла поддержка МИД РФ, обратившегося в Facebook с требованием объяснить причины блокировки, а также мощный артиллерийский залп Роскомнадзора».

В официальном Twitter делегации Гаврилов поблагодарил Министерство иностранных дел России, Роскомнадзор, всех коллег и друзей за огромную поддержку.

Ранее дипломат после блокировки Facebook-страницы российской делегации обратился за поддержкой к генеральному секретарю ОБСЕ Хельге Шмид.

В то же время заместитель председателя комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин допустил применение санкций против Facebook.