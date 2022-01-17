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Лавров заявил, что Россия и Китай не дружат «против Запада»

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что РФ не будет дружить с Китаем против кого бы то ни было, сообщает РИА «Новости».

«Что касается наших отношений с Китайской Народной Республикой, они не подвержены какой-либо конъюнктуре и развиваются независимо от того, что по этому поводу думают наши западные коллеги. Мы не дружим с Китаем против кого бы то ни было», — сказал глава внешнеполитического ведомства

Ранее официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил о том, что власти Китая высоко оценивают заявление президента РФ Владимира Путина о развитии китайско-российских отношений и испытывают позитивные ожидания в вопросе сотрудничества в 2022 году.

По его словам, Пекин и Москва должны продолжить стратегическое сотрудничество «спина к спине», укрепляя практическую часть в разных сферах. Только при активном взаимодействии, как считает Ханьхуэй, получится продуктивно отвечать на действия Запада и Вашингтона.

В начале января стало известно, что товарооборот России и Китая в 2021 году вырос на 35,8% и достиг рекордных $146,88 млрд. По данным таможни, экспорт в Россию за прошлый год вырос на 33,8% и составил около $67,56 млрд, а импорт российских товаров и услуг увеличился на 37,5%, до $79,32 млрд.

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