В Европе ответили на требования России по безопасности

Посол Франции в России и представитель страны в руководящих органах ЕС Пьер Леви заявил о том, что Москва и Брюссель должны продолжить диалог по вопросу безопасности в Европе, сообщает ТАСС.

»Евросоюз и Россия должны продолжить диалог, в том числе по вопросам безопасности и стратегической стабильности. Безопасность Европы должна обсуждаться с европейцами», — отметил Леви.

Он добавил, во время встречи на прошлой неделе главы МИД стран Европы выработали общую позицию по поводу требований Москвы по безопасности и ситуации на границе с Украиной.

«Позиция Европы без двусмысленности состоит в том, что Европа готова обсуждать все эти вопросы с Россией с уважением к ее ценностям и суверенитету», — подчеркнул посол.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Североатлантический альянс в ходе диалога с Россией не пойдет на компромиссы по вопросам расширения и размещения войск на востоке Европы.

15 декабря российский МИД передал американской стороне проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств – членов НАТО. В документе, в частности, говорится, что Соединенные Штаты не должны создавать военные базы на территориях бывших стран СССР, не входящих в НАТО. США также не должны использовать их инфраструктуру для ведения любой военной деятельности и развивать с ними двустороннее военное сотрудничество. Страны НАТО, согласно документу, должны отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины, а также других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.