Названы сроки встречи политсоветников «нормандской четверки»

Проводятся обсуждения организации встречи политсоветников стран «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия, Франция), а также места и сроков ее проведения, сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что заседание представителей контактной группы может пройти в конце текущего месяца или в начале следующего.

«На повестке обсуждение условий имплементации существующих политических механизмов урегулирования конфликта. Новые или альтернативные механизмы и не обсуждаются», — цитирует агентство слова источника.

Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что в ближайшее время состоится встреча представителей «нормандской четверки».

До этого президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность принять участие в саммите «нормандской четверки».

«Нормандский формат» был создан в июне 2014 года для урегулирования вооруженного конфликта в Донбассе. В феврале 2015 года представители четырех стран подписали Минские соглашения, в которых содержатся конкретные действия, направленные на установление мира на Востоке Украины.