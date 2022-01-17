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Названы сроки встречи политсоветников «нормандской четверки»

Источник сообщил о заседании представителей «нормандской четверки» в конце января-начале февраля

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Ludovic Marin/Reuters

Проводятся обсуждения организации встречи политсоветников стран «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия, Франция), а также места и сроков ее проведения, сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что заседание представителей контактной группы может пройти в конце текущего месяца или в начале следующего.

«На повестке обсуждение условий имплементации существующих политических механизмов урегулирования конфликта. Новые или альтернативные механизмы и не обсуждаются», — цитирует агентство слова источника.

Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что в ближайшее время состоится встреча представителей «нормандской четверки».

До этого президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность принять участие в саммите «нормандской четверки».

«Нормандский формат» был создан в июне 2014 года для урегулирования вооруженного конфликта в Донбассе. В феврале 2015 года представители четырех стран подписали Минские соглашения, в которых содержатся конкретные действия, направленные на установление мира на Востоке Украины.

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