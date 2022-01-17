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ГБР: Порошенко проигнорировал попытку вручения повестки в суд в аэропорту Киева

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Телеканал «Украина 24»

Государственное бюро расследований Украины (ГБР) подтвердило, что бывший президент страны Петр Порошенко проигнорировал попытку вручения ему повестки в суд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Татьяну Сапьян.

Речь идет о ситуации, когда Порошенко шел по аэропорту Киева. Экс-глава государства вернулся в страну 17 января.

Помимо того, в госбюро поприветствовали решение Порошенко вернуться домой, чтобы поучаствовать в суде, связанном с предполагаемым арестом.

«Сила — последнее, что будет применяться для этого», — уточнила Сапьян.

Следователи подозревают экс-президента в госизмене из-за покупки угля у самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в 2014–2015 годах. Согласно украинскому законодательству, данные формирования признаны террористическими организациями, поэтому взаимодействие Порошенко с республиками расценивается как финансирование терроризма. При этом сам политик сообщил, что ответит на все предъявленные ему обвинения, когда вернется на Украину.

Также депутат Рады Алексей Гончаренко назвал возвращение Порошенко спецоперацией против президента Владимира Зеленского.

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