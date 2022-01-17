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Канадцам рекомендовали не посещать Украину и некоторые регионы РФ из-за «агрессии России»

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Global Look Press

МИД Канады обновил рекомендации по посещению Украины и России, соответствующая публикация имеется на сайте канадского правительства.

Власти Канады призвали граждан страны избегать поездок необязательного характера из-за якобы продолжающейся российской агрессии и военного наращивания.

«Избегайте несущественных поездок в Украину из-за текущей агрессии России и военного присутствия в стране и вокруг нее», — говорится в сообщении.

Кроме того, в ведомстве предупредили, что Ростовская область на границе с Украиной также может быть опасна для путешественников.

«В Ростовской области сохраняется значительное военное присутствие. Ситуация на украинской границе непредсказуема и может резко измениться. Соблюдайте предельную бдительность, если вам предстоит поездка в этот регион, так как вооруженные столкновения и насилие могут серьезно поставить под угрозу вашу безопасность», — заявили в ведомстве.

Канадский МИД по-прежнему призывает граждан избегать ​любых поездок в Крым, в том числе транзитом через аэропорты Севастополя и Симферополя.

В последнее время на Западе и Украине, в частности, стали звучать заявления о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину. Так, 14 января помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Россия может придумать повод для «нападения» на Украину.

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